По факту ДТП в Смоленской области с участием белорусов проводится проверка

2 Февраля 2018 19:00

Выясняются обстоятельства и виновники аварии. Напомним, сегодня утром на автодороге М1 столкнулись пассажирский автобус предприятия "Минсктранс" и автомобиль "Пежо" также с белорусской регистрацией. В салоне автобуса, который следовал из Москвы в Минск, находились 16 человек, большинство - наши соотечественники. После столкновения семеро получили травмы различной степени тяжести, двое до сих пор в больнице. Ситуация на контроле посольства Беларуси в России. И как нам стало известно, все пострадавшие вправе рассчитывать на страховую компенсацию.

Мария Рудая, замначальника управления страховой компании (по телефону):

"Порядок такой: люди проходят назначенное лечение, получают помощь, а уже по окончании лечения, возвращения в Беларусь обращаются в первую очередь к перевозчику для составления акта причинения вреда жизни и здоровью, а далее уже органы расследования этим занимаются. Страховая сумма - это 5 000, и сумма выплаты зависит от степени тяжести полученных повреждений".

Владимир Шорохов, заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России:

"Пострадавших было всего - это пассажиры автобуса - семь человек. Трое граждан Таджикистана и четверо граждан Беларуси. Двое из них сейчас находятся с различными травмами в Смоленской городской больнице, остальным была оказана медпомощь, и они были отпущены".

Андрей Наумович, замдиректора по безопасности движения КУП "Минсктранс" (по телефону): "Автобус отбросило на обочину, и все на этом, съехал в кювет. Ничего там страшного нету, автобус своим ходом вернулся в филиал. Проводятся следственные мероприятия, дело в том, что следствие проводит ГИБДД РФ, если все будут учтены моменты, будет вынесено решение".

По предварительной информации ГИБДД России, водитель "Пежо" выбрал небезопасную скорость в сложных дорожных и погодных условиях. В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Алкоголя в крови водителей не обнаружено.