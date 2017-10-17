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По делу о гибели рядового в Печах задержаны два офицера
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17 Октября 2017 17:01

По делу о гибели рядового в Печах задержаны два офицера

По данным Следственного комитета, установлены факты бездействия сотрудников войсковой части.

Командир роты и его заместитель достоверно знали про неуставные отношения между прапорщиком и рядовым Александром Коржичем. Но умышленно бездействовали для создания видимости благополучия в подразделении перед вышестоящим командованием. В настоящий момент в числе подозреваемых 7 сержантов и старшина роты. Все они под стражей, им будет предъявлено обвинение.

  

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