24 Апреля 2018 15:20

Сегодня ночью на пожаре погиб житель деревни Полесье, что в Мядельском районе. Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. В одной из комнат нашли хозяина. Огонь уничтожил крышу, все имущество и значительно повредил стены здания. По предварительной информации, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.