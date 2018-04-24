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Ночью на пожаре погиб житель деревни Полесье
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24 Апреля 2018 15:20

Ночью на пожаре погиб житель деревни Полесье

Сегодня ночью на пожаре погиб житель деревни Полесье, что в Мядельском районе. Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. В одной из комнат нашли хозяина. Огонь уничтожил крышу, все имущество и значительно повредил стены здания. По предварительной информации, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

  

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