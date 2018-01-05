На месте преступления в Пинске продолжается расследование

5 Января 2018 15:00

По информации Следственного комитета, накануне вечером преступники проникли в частный дом предпринимателя в микрорайоне Жилгородок. Угрожая оружием, нападавшие связали жену и малолетнюю дочь бизнесмена и стали требовать деньги. Мужчина передал нападавшим 11,5 тысячи долларов и сумел нажать тревожную кнопку. Через 4 минуты на место ЧП прибыл наряд Департамента охраны МВД. Сотрудники милиции заметили следы проникновения в жилище, а также мужчину в маске, скрывшегося в доме. Был обнаружен и еще один нападавший. Подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, но были задержаны.

Александр Рахманов, начальник УСК Беларуси по Брестской области:

"В результате задержаны двое - 1985 и 1989 годов рождения, которые в связи с огнестрельными ранениями были госпитализированы. Хозяин дома, члены его семьи не пострадали. Возбуждено уголовное дело. Расследование осуществляется следователями областного аппарата и города Пинска".

Сотрудники милиции установили местонахождение еще двух подозреваемых, они задержаны. Как нам удалось выяснить, некоторые участники преступной группы - приезжие из России, еще один - житель поселка Логишин Пинского района.