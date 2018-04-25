Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Сморгонском районе

25 Апреля 2018 00:20

Почти 700 литров этилового спирта российского производства перевозил 34-летний безработный местный житель в своем автомобиле. Со слов задержанного, такую партию суррогата он случайно обнаружил на одной из остановок общественного транспорта. Скорей всего, весь спирт будет конфискован, а новому владельцу грозит крупный штраф.