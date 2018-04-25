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Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Сморгонском районе
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25 Апреля 2018 00:20

Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Сморгонском районе

Почти 700 литров этилового спирта российского производства перевозил 34-летний безработный местный житель в своем автомобиле. Со слов задержанного, такую партию суррогата он случайно обнаружил на одной из остановок общественного транспорта. Скорей всего, весь спирт будет конфискован, а новому владельцу грозит крупный штраф.

  

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