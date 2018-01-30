Изъята крупнейшая с начала года партия наркотиков

30 Января 2018 15:04

И еще одно задержание. Крупнейшую с начала года партию наркотиков изъяли бойцы наркоконтроля в Минске. Торговцы предлагали весьма внушительный перечень товаров – марихуану, гашиш, кокаин, спайсы, альфа-PVP, ЛСД и многое другое. В шести тайниках столицы и Минском районе, а также по месту жительства подозреваемых во время обыска изъяли свыше 6 килограммов наркотиков и психотропов.