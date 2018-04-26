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Грузовик и легковушка не смогли разделить дорогу во Узденском районе
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26 Апреля 2018 15:24

Грузовик и легковушка не смогли разделить дорогу во Узденском районе

В результате водитель Nissan был заблокирован в салоне. Понадобилась помощь спасателей. Сейчас мужчина находится в районной больнице. Водитель МАЗа не пострадал.

  

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