Два человека утонули в водоемах Минской области за выходные

Из-за жаркой погоды растет количество жертв воды. Только за выходные в водоемах области утонули два человека. Один из них купался в нетрезвом состоянии. Кстати, это самое распространенное нарушение во время отдыха на воде. Также часто помощь спасателей и водолазов необходима детям, которые оказались рядом с водой без наблюдения взрослых.

Денис Чешун, начальник спасательной станции "Комсомольское озеро": "Дети до 14 лет не имеют права находиться вблизи водоема без сопровождения родителей, также обязательно должны быть спасательные жилеты надеты".

За купание в необорудованных местах можно получить штраф - три базовых - это больше семидесяти рублей, за распитие алкогольных напитков в местах отдыха - до 250 рублей.