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Два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус и перестали выходить на связь
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25 Января 2018 12:13

Два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус и перестали выходить на связь

Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии. В поисках на восточной стороне горы задействованы восемь спасателей. Эльбрус - самая высокая вершина как России, так и Европы. Высота слоистого вулкана - свыше 5 тысячи метров над уровнем моря. Эльбрус популярен среди альпинистов благодаря своей инфраструктуре и хорошим подъездным путям.

  

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