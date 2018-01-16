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Белорусские пограничники столкнулись с необычным транспортом
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16 Января 2018 17:05

Белорусские пограничники столкнулись с необычным транспортом

Белорусские пограничники впервые столкнулись с необычным транспортом. Буквально в двухстах метрах от госрубежа на литовском направлении удалось установить самодельную дрезину - полностью автономную, наверняка контрабандистов. Ее перемещение по железной дороге заметили с помощью системы видеонаблюдения. Пограничники полагают, что так злоумышленники проверяли местность и возможности правоохранительной системы. Последняя в итоге оказалась на высоком уровне, метод нарушителей провалился.

  

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