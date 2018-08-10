Белорусские байдарочники пропали в Карелии. Посольство Беларуси в России подключилось к поиску

В Карелии пропали три белорусских туриста-байдарочника.

В конце июля мужчины на машине отправились в республику для сплава по реке Шуя. Последний раз они выходили на связь 25 июля. Вернуться домой туристы планировали 4 августа, однако их до сих пор нет. К поиску пропавших в Карелии белорусских байдарочников подключилось посольство Беларуси в России.

Игорь Заломай, руководитель отделения посольства Беларуси в г. Санкт-Петербурге (по телефону)

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