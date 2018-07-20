Автобус с белорусами разбился в Николаевской области. В салоне находились 17 человек

Новые подробности аварии с участием белорусского микроавтобуса в Украине. Как выяснилось, все 17 человек, которые находились в салоне, - граждане нашей страны. Сегодня рано утром в Николаевской области на трассе Одесса - Гомель возле поселка Кривое Озеро рейсовый микроавтобус врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за поломки. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Среди них - владелец фирмы-перевозчика. Еще 12 человек госпитализированы. Как нам сообщили в центральной больнице, состояние одного пациента крайне тяжелое, он находится в реанимации. Нам удалось связаться по телефону с представителем полиции Николаевской области и узнать подробности ДТП.

Елена Бережная, официальный представитель Национальной полиции в Николаевской области Украины (по телефону): "Сейчас устанавливаются данные всех пострадавших. Уже известно, что все 12 человек - это граждане Беларуси, жители Гомеля и Гомельской области. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Назначены экспертизы, на месте работает следственно-оперативная группа, и в ближайшее время обо всех подробностях, которые будут появляться, будем ставить вас в известность".

В ближайшее время украинская сторона создаст горячую линию для родственников жертв автокатастрофы. Посольство Беларуси в Киеве совместно с украинской стороной решают все необходимые вопросы. Мы продолжим следить за ситуацией. Подробности в следующих выпусках.