Спасательная операция в горах Таджикистана продолжается: 10 человек эвакуированы

В горах на востоке Таджикистана продолжается операция по эвакуации спортсменов и членов экипажа вертолета Ми-8. Сегодня воздушное судно совершило жесткую посадку при возвращении на базу альпинистов в низовье ледника Фортамбек. Уже эвакуированы 10 человек - они доставлены вертолетом в безопасный район. Инцидент, напомним, не обошелся без жертв: по предварительным данным, пять человек погибли, среди них - граждане России и Таджикистана. На борту вертолета был и белорус - он жив.