Жители 10 городов США подписали петицию с призывом к импичменту Дональда Трампа

30 Мая 2017 19:09

Противники обвиняют его в расизме, ксенофобии, а также требуют начать расследование о связях главы Белого дома с Россией. Впрочем, министр внутренней безопасности США полагает, что наличие любых каналов связей с Россией - полезно для Соединенных Штатов. Непопулярным решением Трампа может стать отмена дружественного курса в отношении Кубы. Уже в июне американский президент собирается объявить о пересмотре указа Обамы о смягчении политики в отношении крупнейшего острова Карибского бассейна.