Жертвами взрыва в Афганистане стали пять дипломатов из ОАЭ

11 Января 2017 19:08

Об этом сообщают власти Объединенных Арабских Эмиратов. Взрыв произошел накануне в гостевом доме губернатора в Кандагаре. Погибли 11 человек, 16 пострадали. Среди раненых посол Эмиратов в Афганистане. В тот же день двойной взрыв прогремел недалеко от парламентского комплекса в Кабуле. Там погибли 38 человек. Ответственность за него взяли радикалы "Талибана". В Минске с болью восприняли трагические известия о терактах в Афганистане. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД нашей страны. Белорусская сторона решительно осуждает терроризм в любых формах и проявлениях, выражает поддержку усилиям международного сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом.