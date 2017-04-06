В мире
7 Апреля 2017 07:06
Взрыв у школы в Ростове-на-Дону произошел в результате бытового конфликта
Стало известно, что взрыв у школы в Ростове-на-Дону произошел в результате бытового конфликта. По данным Национального антитеррористического комитета России, мужчина, который изготовил бомбу и оставил ее на улице, знаком с пострадавшим. Подозреваемый задержан. Напомним, накануне утром сторож школы нашел в пакете рядом с учебным заведением бомбу, замаскированную под фонарик, которая сработала у него в руках. Мужчине оторвало кисть, он в больнице.
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