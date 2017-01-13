Военный истребитель потерпел крушение на юге Таиланда

14 Января 2017 15:04

На юге Таиланда военный истребитель потерпел крушение во время авиашоу, посвященного Дню детей. Самолет рухнул, когда судно выполняло неожиданный маневр на взлетно-посадочной полосе. Пилот в результате ЧП погиб. Никто из зрителей не пострадал. После трагедии аэропорт закрыли, а коммерческие рейсы перевели в другую воздушную гавань. Тайские власти начали расследование инцидента.