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Военный истребитель потерпел крушение на юге Таиланда
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14 Января 2017 15:04

Военный истребитель потерпел крушение на юге Таиланда

На юге Таиланда военный истребитель потерпел крушение во время авиашоу, посвященного Дню детей. Самолет рухнул, когда судно выполняло неожиданный маневр на взлетно-посадочной полосе. Пилот в результате ЧП погиб. Никто из зрителей не пострадал. После трагедии аэропорт закрыли, а коммерческие рейсы перевели в другую воздушную гавань. Тайские власти начали расследование инцидента.

 

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