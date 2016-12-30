Во Франции задержаны три исламиста, которые планировали теракты на Новый год

29 Декабря 2016 07:04

Аресты произошли в Кюно и Тулузе. Мужчины готовили нападение на отделение полиции. Напомним, во Франции после терактов 2015 действует чрезвычайное положение. В период рождественских и новогодних праздников полиция проводит превентивные задержания. При этом офицеры в условиях особого режима - службы безопасности могут проводить обыски и аресты без постановлений суда.