17 Марта 2017 07:08

Во Франции продлен режим чрезвычайного положения до середины июля. Это связано сразу с двумя инцидентами. Вчера утром в парижскую штаб-квартиру МВФ неизвестные прислали посылку со взрывным устройством. Пакет был адресован главе представительства фонда. Открывшая его сотрудница получила сильные ожоги рук и лица. Чуть позже в городе Грас 17-летний студент открыл огонь в лицее. Были ранены семь студентов и директор учебного заведения. Напомним, чрезвычайное положение во Франции ввели после ноябрьских терактов 2015. Тогда от рук террористов погибли 130 человек, 350 были ранены.