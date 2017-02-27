Во Франции активисты разгромили автобусы "Национального фронта"

27 Февраля 2017 08:02

Сторонники партии направлялись в Нант на предвыборный митинг Марин Ле Пен. На одной из трасс путь им преградили агрессивные люди в масках. Нападавшие подожгли покрышки, один из автобусов облили краской. Обошлось без пострадавших. Между тем ранее в Нанте прошла акция протеста, собравшая более трех тысяч человек. Ее участники требовали отмены выступления Ле Пен. Тогда пострадали семь полицейских, четверо активистов задержаны.