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Во Франции активисты разгромили автобусы "Национального фронта"
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27 Февраля 2017 08:02

Во Франции активисты разгромили автобусы "Национального фронта"

Сторонники партии направлялись в Нант на предвыборный митинг Марин Ле Пен. На одной из трасс путь им преградили агрессивные люди в масках. Нападавшие подожгли покрышки, один из автобусов облили краской. Обошлось без пострадавших. Между тем ранее в Нанте прошла акция протеста, собравшая более трех тысяч человек. Ее участники требовали отмены выступления Ле Пен. Тогда пострадали семь полицейских, четверо активистов задержаны.
  

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