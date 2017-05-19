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Виновник наезда на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке дал показания
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19 Мая 2017 07:05

Виновник наезда на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке дал показания

Виновник наезда на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке дал первые показания. Он заявил, что, прежде чем сесть за руль, употреблял наркотики. Напомним, накануне мужчина в центре Нью-Йорка выехал на тротуар и сбил прохожих. Один человек погиб и более двадцати пострадали. Нарушителя задержали сразу. Им оказался гражданин США - бывший военнослужащий. Мужчина ранее задерживался за вождение в нетрезвом виде. Полиция Нью-Йорка считает, что это единичный случай, а не теракт.

  

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