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Весь мир сегодня обсуждает трагическое убийство посла России в Турции
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20 Декабря 2016 15:05

Весь мир сегодня обсуждает трагическое убийство посла России в Турции

Представители десятков стран и международных организаций высказали слова сочувствия семье и коллегам  Андрея Карлова. Соболезнование родным и близким погибшего посла, а также слова поддержки Президенту России  Владимиру Путину  выразил Глава нашего государства  Александр Лукашенко. К зданию МИД России несут цветы в память о погибшем.

Память дипломата почтили главы МИД России и Турции. Министры не стали отменять переговоры в Москве. Тело убитого в Турции Андрея Карлова доставят на родину  сегодня.

Напомним, посол России в Турции  был убит вчера вечером  на открытии фотовыставки в Анкаре. Дипломату стреляли в спину не менее пяти раз. Он получил тяжелые ранения. Спасти его не удалось. По словам очевидцев, преступник выкрикивал экстремистские лозунги.  Его ликвидировала полиция. Личность нападавшего известна. Это 22-летний Мевлют Алтынташ - экс-сотрудник полицейского спецназа. Задержаны пятеро подозреваемых, в том числе родственники убийцы.

 

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