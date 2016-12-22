Весь мир сегодня обсуждает трагическое убийство посла России в Турции

20 Декабря 2016 15:05

Представители десятков стран и международных организаций высказали слова сочувствия семье и коллегам Андрея Карлова. Соболезнование родным и близким погибшего посла, а также слова поддержки Президенту России Владимиру Путину выразил Глава нашего государства Александр Лукашенко. К зданию МИД России несут цветы в память о погибшем.

Память дипломата почтили главы МИД России и Турции. Министры не стали отменять переговоры в Москве. Тело убитого в Турции Андрея Карлова доставят на родину сегодня.

Напомним, посол России в Турции был убит вчера вечером на открытии фотовыставки в Анкаре. Дипломату стреляли в спину не менее пяти раз. Он получил тяжелые ранения. Спасти его не удалось. По словам очевидцев, преступник выкрикивал экстремистские лозунги. Его ликвидировала полиция. Личность нападавшего известна. Это 22-летний Мевлют Алтынташ - экс-сотрудник полицейского спецназа. Задержаны пятеро подозреваемых, в том числе родственники убийцы.