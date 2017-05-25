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В Вене решат дальнейшую судьбу глобального нефтяного пакта
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25 Мая 2017 07:02

В Вене решат дальнейшую судьбу глобального нефтяного пакта

Сегодня в Вене министры ОРЕС и не входящих в картель стран решат дальнейшую судьбу глобального нефтяного пакта. Вчера мониторинговый комитет рекомендовал нефтедобывающим государствам продлить соглашение об ограничении добычи сырья на 9 месяцев. В случае одобрения сделка будет действовать до конца марта. Вероятность продления ограничения высокая. На этом фоне накануне стоимость черного золота на мировых рынках увеличилась в среднем на 0,3 процента.

  

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