В Вене решат дальнейшую судьбу глобального нефтяного пакта

25 Мая 2017 07:02

Сегодня в Вене министры ОРЕС и не входящих в картель стран решат дальнейшую судьбу глобального нефтяного пакта. Вчера мониторинговый комитет рекомендовал нефтедобывающим государствам продлить соглашение об ограничении добычи сырья на 9 месяцев. В случае одобрения сделка будет действовать до конца марта. Вероятность продления ограничения высокая. На этом фоне накануне стоимость черного золота на мировых рынках увеличилась в среднем на 0,3 процента.