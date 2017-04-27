В центре Лондона задержан мужчина с ножами

27 Апреля 2017 19:08

Срочные новости из Лондона. В центре британской столицы недалеко от резиденции премьер-министра задержан мужчина с ножами. Его подозревают в подготовке теракта. Полиция выясняет мотивы задержанного. Центр города частично перекрыт. Остановлено движение транспорта. Два месяца назад в Лондоне были повышены меры безопасности. В конце марта на Вестминстерском мосту в людей въехал мужчина на автомобиле. Погибли 5 человек.