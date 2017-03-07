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В Таиланде спасли гигантскую 25-летнюю черепаху
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7 Марта 2017 15:07

В Таиланде спасли гигантскую 25-летнюю черепаху

В Таиланде спасли гигантскую 25-летнюю черепаху, проглотившую 5 килограммов монет. Сотрудники зоопарка заметили, что она плавает с большим креном на правый бок. При обследовании в желудке земноводного обнаружили деньги. Во время операции из желудка черепахи достали свыше 900 монет. Случившееся легко объяснимо - черепахи заглатывают копейки, которые туристы бросают в бассейны, чтобы вернуться в Таиланд. Уже бедной черепашке придется нелегко. Ветеринары посадили ее на строгую диету.

  

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