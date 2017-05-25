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В столице Индонезии взрывы
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25 Мая 2017 08:00

В столице Индонезии взрывы

В столице Индонезии Джакарте в результате атаки двух террористов-смертников погибли три сотрудника полиции, еще 10 человек были ранены. Взрывы с интервалом в пять минут прогремели возле автовокзала, расположенного в восточном районе Джакарты. Правоохранители отмечают, что подозреваемые были мужчинами. Их личности устанавливаются.

  

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