В США введут запрет на провоз в самолетах электронных устройств

21 Марта 2017 15:03

Власти США могут ввести запрет на провоз в самолетах электронных устройств из-за террористической угрозы. Данные меры коснутся гаджетов, которые по размеру больше мобильных телефонов. В первую очередь нововведение распространится на авиалайнеры десятка иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в том числе из стран Ближнего Востока. Что касается американских авиаперевозчиков, их новые правила не коснутся.