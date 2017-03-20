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В США введут запрет на провоз в самолетах электронных устройств
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21 Марта 2017 15:03

В США введут запрет на провоз в самолетах электронных устройств

Власти США могут ввести запрет на провоз в самолетах электронных устройств из-за террористической угрозы. Данные меры коснутся гаджетов, которые по размеру больше мобильных телефонов. В первую очередь нововведение распространится на авиалайнеры десятка иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в том числе из стран Ближнего Востока. Что касается американских авиаперевозчиков, их новые правила не коснутся.

  

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