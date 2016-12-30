В США вскоре после вылета с экранов радаров пропал легкий самолет Cessna 525

30 Декабря 2016 15:04

Инцидент произошел в Кливленде (штат Огайо). Воздушное судно, на борту которого, по предварительным данным, находились 6 человек, вылетело из небольшого аэропорта Бурк Лейкфронт. Спасательные службы приступили к поисковой операции. Сообщается, что плохие погодные условия осложняют поиски.