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В США вскоре после вылета с экранов радаров пропал легкий самолет Cessna 525
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30 Декабря 2016 15:04

В США вскоре после вылета с экранов радаров пропал легкий самолет Cessna 525

Инцидент произошел в Кливленде (штат Огайо). Воздушное судно, на борту которого, по предварительным данным, находились 6 человек,  вылетело из небольшого аэропорта Бурк Лейкфронт. Спасательные службы приступили к поисковой операции. Сообщается, что  плохие погодные условия осложняют поиски.
 

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