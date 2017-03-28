В США на поле для гольфа мяч проглотил аллигатор

29 Марта 2017 08:06

Курьезный случай произошел в США. На поле для гольфа аллигатор проглотил мяч. Инцидент случился во Флориде. Рептилия лежала на краю озера, расположенного рядом с полем. В момент после удара мяч подлетел прямо к ней. После недолгой заминки аллигатор схватил мяч в пасть и уполз в воду.