В мире
29 Марта 2017 08:06
В США на поле для гольфа мяч проглотил аллигатор
Курьезный случай произошел в США. На поле для гольфа аллигатор проглотил мяч. Инцидент случился во Флориде. Рептилия лежала на краю озера, расположенного рядом с полем. В момент после удара мяч подлетел прямо к ней. После недолгой заминки аллигатор схватил мяч в пасть и уполз в воду.
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