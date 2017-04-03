В Сеуле открыли один из высочайших небоскребов мира

3 Апреля 2017 15:09

В нем расположился крупнейший молл корейской столицы. Накануне у подножия башни прошло торжественное открытие. Посмотреть на целый фестиваль фейерверков собрались тысячи зрителей и туристов. Всего в здании 123 этажа, а его высота 555 метров. Строили небоскреб 6 лет, в ходе работ использовали 50 тысяч тонн стали. А этого хватило бы на 7 Эйфелевых башен.