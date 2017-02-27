В мире
27 Февраля 2017 19:06
В Румынии уже около месяца продолжаются протесты
Накануне вечером тысячи митингующих собрались на площади Победы в Бухаресте. Участники антиправительственной демонстрации выкрикивали лозунги "Увольнение!" и "Вы - воры". Во время акции они сформировали флаг Евросоюза из 12 золотых звезд. Полиция перекрыла дороги, ведущие к площади. Напомним, причиной непрекращающихся выступлений стали изменения в Уголовный кодекс, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных коррупционеров - сторонников правящей партии. 5 февраля правительство отменило поправки, однако митинги продолжаются.
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