17 Февраля 2017 15:07

Сегодня в Мюнхене начинает работу 53-я конференция по безопасности. В течение трех дней дипломатам, главам военных ведомств, а также лидерам некоторых стран предстоит обсудить ключевые вопросы в военной и гуманитарной сферах. Беларусь в Мюнхене представит посол нашей страны в Германии Денис Сидоренко. Ожидается, что одной из ключевых станет тема взаимоотношений между Европой и Америкой. Будет поднят и вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, а также тема реализации минских соглашений по Донбассу. Форум, финансирование которого обычно берут на себя гиганты немецкого бизнеса, нередко становится и местом непубличных встреч крупных чиновников с представителями крупных корпораций. Эти переговоры обычно не афишируются.