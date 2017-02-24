В Москве простились с Виталием Чуркиным

В мире
24 Февраля 2017 15:10
В Москве простились с Виталием ЧуркинымЦеремония прошла в Большом траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента в Москве. Соболезнования от тех, кто пришел проститься с известным дипломатом, приняла его семья. Глава МИД России Сергей Лавров передал вдове Чуркина орден Мужества, которым постоянного представителя России при ООН посмертно наградил президент Владимир Путин. Похоронили Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.
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