24 Января 2017 21:19

Редкие иконы, вещи царской семьи Романовых и уникальные фотографии из личного архива потомков Голицыных. В Москве открылась выставка "Достояние России". Попасть можно только по специальному разрешению или аккредитации, ведь экспозиция находится в Государственной Думе. Поэтому, основные зрители – это депутаты, политики и потомки древних родов. Через фотографии можно проследить историю княжеского рода Голицыных, от дореволюционного периода, до наших дней. Здесь и уникальный снимок поручика Голицына – героя популярной песни о трагической судьбе белых офицеров, и портрет знаменитой княгини Натальи Голицыной, ставшей прообразом графини в "Пиковой даме" Пушкина.

На выставке представлены документальные фотографии и графические работы прямых потомков Пушкина, живущих в Брюсселе, но не забывающих историю знаменитого русского писателя и поэта.

Выставка "Достояние России" собрала вместе уникальные экспонаты разных эпох. Редкие иконы 16-17 века безымянных мастеров с Севера России. Так же, здесь можно увидеть икону Николая Чудотворца, подаренную Колчаку после освобождения Перми от большевиков. И икону Царя-мученика Николая, которая была с ним при его коронации на престол. В экспозиции представлены и другие личные вещи царской семьи. Например, ночная рубашка царевича Алексея, с вышитым вензелем Романовых и ювелирные украшения Карла Фаберже.