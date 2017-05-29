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30 Мая 2017 08:08

В Москве ликвидируют последствия разрушительного урагана

В Москве ликвидируют последствия самого разрушительного за последние 100 лет урагана. Работы продолжались всю ночь. Аварийные бригады вместе с МЧС восстанавливают опоры, ремонтируют дорожные ограждения, вывозят упавшие деревья. Ураган срывал кровлю и обшивку с жилых домов и зданий. Повреждены десятки автомобилей. Погибли 11 человек, число пострадавших приблизилось к 170-ти.