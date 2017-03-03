5 Марта 2017 15:02

В годовщину исчезновения малайзийского "Боинга" в Куала-Лумпуре прошла памятная акция. Родственники и друзья пассажиров пропавшего в 2014 году самолета авиакомпании Boeing организовали кампанию для поиска близких. Они планируют собрать 15 миллионов долларов для продолжения поисков к северу от места, где эта операция проводилась ранее. Власти Малайзии поддержали инициативу, но пока не дали согласие на финансовую поддержку. Напомним, самолет, на борту которого находились 239 человек, направлялся в Пекин и пропал с радаров над Южно-Китайским морем. Поиски не дали результатов. Они продолжались почти 3 года.