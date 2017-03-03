5 Марта 2017 15:05

В марте в китайской провинции Сычуань начали распускаться цветы рапса. Местные жители и приезжие любят кататься на паровом поезде весной, ведь именно в весеннее время года перед глазами путешественника открываются потрясающие виды. Не менее трепетно китайцы относятся к цветению сакуры. Это один из любимых цветков местных жителей. Желающие могут насладиться и красотой больших зеленых чайных садов на востоке Китая.