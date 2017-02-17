В Кении - национальное бедствие в связи с сильной засухой

17 Февраля 2017 08:04

Из-за малого количества осадков в регионе наблюдается нехватка продовольствия. Засуха привела к резкому сокращению урожаев и подтолкнула цены на зерновые и другие основные продукты питания к максимуму. Власти Кении выделили 70 миллионов долларов на преодоление бедствия, однако этой суммы оказалась недостаточно. Нуждающихся в продовольствии - около 3 миллионов. Страна обратилась за помощью к мировому сообществу.