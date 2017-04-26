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В Калининграде задержаны предполагаемые вербовщики террористов
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27 Апреля 2017 07:03

В Калининграде задержаны предполагаемые вербовщики террористов

В Калининграде задержали 12 предполагаемых вербовщиков террористов. Как сообщили в региональном управлении ФСБ России, выходцы из среднеазиатских стран выдавали себя за строителей и вербовали добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии на стороне экстремистов. Спецслужба также объявила, что все задержанные входили в группировку "Исламский джихад – Джамаат моджахедов". Ни оружия, ни взрывчатки у подозреваемых не нашли.

  

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