В Калининграде задержаны предполагаемые вербовщики террористов

27 Апреля 2017 07:03

В Калининграде задержали 12 предполагаемых вербовщиков террористов. Как сообщили в региональном управлении ФСБ России, выходцы из среднеазиатских стран выдавали себя за строителей и вербовали добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии на стороне экстремистов. Спецслужба также объявила, что все задержанные входили в группировку "Исламский джихад – Джамаат моджахедов". Ни оружия, ни взрывчатки у подозреваемых не нашли.