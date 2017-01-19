В Италии лавина погребла отель с постояльцами

19 Января 2017 07:07

Трагедия на курорте в Италии. Снежная лавина погребла отель с постояльцами в регионе Абруццо. Внутри могут находиться около 20 человек. Телефоны постояльцев и сотрудников не отвечают. На месте ЧП уже работают спасатели.

Серджо Маттарелла, президент Италии: "Все это вызывает большое беспокойство и сожаление. Итальянцы, а также туристы подвергаются невероятному стрессу. Порой мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда сложно продумать, как именно оказать помощь пострадавшим. Не говоря уже о том, сколько восстановительных работ предстоит выполнить. Несмотря на все неурядицы, мы делаем все возможное".

Ранее на границе итальянских областей Лацио, Марке и Абруццо произошло землетрясение магнитудой 5,2. Из-за серии подземных толчков погиб один человек. Эвакуированы пассажиры метро, ученики школ, закрыт ряд госучреждений и заводов.