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В Египте извлекли из земли статую Рамзеса II
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16 Марта 2017 12:19

В Египте извлекли из земли статую Рамзеса II

В понедельник ее подняли на поверхность при помощи специального крана, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Впереди - реставрационные работы, а после статуя Рамзеса будет выставлена в Большом египетском музее. Как ожидается, он откроется в районе Великих пирамид в 2018.
  

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