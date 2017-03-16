В Египте извлекли из земли статую Рамзеса II

16 Марта 2017 12:19

В понедельник ее подняли на поверхность при помощи специального крана, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Впереди - реставрационные работы, а после статуя Рамзеса будет выставлена в Большом египетском музее. Как ожидается, он откроется в районе Великих пирамид в 2018.