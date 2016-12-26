26 Декабря 2016 21:07

В России во всех православных храмах проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. В стране объявлен общенациональный траур. В Черном море продолжается поисковая операция. На дне обнаружен фюзеляж лайнера. Никаких данных о том, обнаружены тела или их фрагменты в найденном обломке, пока нет. Сейчас рассматривается несколько версий причин катастрофы, однако ФСБ России заявляет, что признаков теракта на борту Ту-154 не обнаружено. Среди версий - техническое состояние самолета, а также ошибки пилотирования. К этому часу известно, что найдены тела 13-ти человек, один из них опознан. В Москве находится наш корреспондент Дарья Белоусова-Петровская. У нее последняя информация.

Аэродром Чкаловский - это военный аэропорт, который находится в 30 км от Москвы. Именно отсюда в воскресенье отправился в Сирию самолет Министерства обороны России Ту-154. И именно сюда сегодня спецборт Ил-76 доставил первые тела погибших.

Столица, где они выросли, учились, работали и влюблялись, сегодня встречает их приспущенными флагами и черными лентами. Москва, как и вся страна, погрузилась в общенациональный траур. К Останкино журналисты, операторы, ведущие и просто прохожие целый день несут цветы. Сегодня три канала - Первый, НТВ и "Звезда", которые раньше конкурировали за лучшую картинку и эксклюзивное интервью, объединило общее горе.

Пятницкая 17/4 - это место стало спасением для многих бездомных, больных и тех, в кого уже давно никто не верит. А маленькая хрупкая, но очень сильная женщина давала им здесь любовь и надежду. Елизавета Глинка или как все ее ласково называли Доктор Лиза. Она вывозила больных и раненых детей из зон военных конфликтов. И в этот раз отправлялась в Сирию, чтобы доставить лекарства в университетский госпиталь в Латакии.

Уникальный ансамбль Александрова существует уже почти 90 лет. В Сирию летели буквально на один день, чтобы перед Новым годом поднять боевой дух российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим. В авиакатастрофе погибла треть знаменитого на весь мир коллектива и практически весь состав легендарного хора. И сегодня юные александровцы пришли проститься со своими кумирами.

Названы несколько версий крушения Ту-154: техническая неисправность, ошибка пилотирования и некачественное топливо. Террористический акт пока исключается. Поисковые работы в акватории Черного моря продолжаются.

Игорь Конашенков, начальник департамента информации и общественных коммуникаций Министерства обороны России: "В поисках на месте крушения самолета сейчас задействованы 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, 3 беспилотника и более 3500 человек. В Москве, в здании ансамбля Александрова, работает специальная группа для максимально быстрого оформления родственникам погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат. В состав данной группы входят опытные юристы, финансисты, специалисты Главного управления кадров ведомства, представители страховой компании и нотариусы. Родственникам членов экипажа и всех пассажиров, погибших в авиакатастрофе, будет выплачена компенсация - 5,8 млн рублей".

Сегодня в Бюро судмедэкспертизы в Москве доставлено 10 тел погибших и более 80 фрагментов. Опознание будут проводить по анализу ДНК.

Вместе с Россией скорбит и Беларусь. Над посольством нашей страны в Москве приспущены флаги. А в Культурном центре отменены все праздничные мероприятия.