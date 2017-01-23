Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Брюсселе прошла масштабная акция протеста европейских фермеров
В мире
RSS
В Брюсселе прошла масштабная акция протеста европейских фермеров
Скачать Поделиться

24 Января 2017 12:06

В Брюсселе прошла масштабная акция протеста европейских фермеров

Центр бельгийской столицы заволокло белой дымкой. Аграрии засыпали Евроквартал сухим молоком. В акции участвовали представители Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Польши и Прибалтики. Их опасения вызывают планы Еврокомиссии начать распродавать запасы сухого молока, сформированные для поддержки аграриев, после введения ответных мер России на европейские санкции. Появление на рынке большого количества этой продукции обрушит и без того низкие закупочные цены на молоко.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =