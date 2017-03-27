27 Марта 2017 09:01

На досрочных парламентских выборах в Болгарии побеждает партия “Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. По данным экзитполов, за нее проголосовало почти 32% избирателей. На втором месте главный конкурент победителей - Болгарская социалистическая партия, которая набрала 28,5%. Третьей силой в новом парламенте станет коалиция "Объединенных патриотов" с 9% голосов.

Бойко Борисов, лидер партии “Граждане за европейское развитие Болгарии”:

"Прежде всего я хочу выразить уважение всем тем, кто голосовал за другие партии. Результаты, которые мы сейчас видим, уже неоспоримы. Несколько месяцев назад я подал в отставку, потому что придерживаюсь демократических принципов. Сегодня мы услышали волю народа. Жители Болгарии сделали свой выбор. ГЕРБ должен быть ведущей партией в управлении страной".

Кроме того, Борисов заверил, что при формировании правительства будет учитывать все ошибки и неразумные компромиссы, которые были допущены ранее. Партия “Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ) обещает ускорить процесс присоединения страны к еврозоне, увеличить минимальную зарплату, активнее бороться с преступностью и коррупцией.