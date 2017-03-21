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В Берлине сегодня состоится инаугурация нового лидера ФРГ
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22 Марта 2017 08:05

В Берлине сегодня состоится инаугурация нового лидера ФРГ

В Берлине сегодня состоится инаугурация нового лидера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. 12-й президент Германии принесет присягу в бундестаге и выступит со своей первой речью. Напомним, что Штайнмайер официально вступил на пост президента с полуночи 19 марта. Тогда в дворце Бельвю прошла церемония передачи власти.  

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