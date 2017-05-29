В Багдаде опять прогремел взрыв

30 Мая 2017 15:04

Срочные новости вновь приходят из Багдада. Здесь опять прогремел взрыв. 9 человек погибли, более 10-ти - ранены. Как и в первый раз, бомба сдетонировала в автомобиле. Напомним, ночью в центре города также взорвали авто возле популярного магазина. Погибли 13 человек, еще 24 получили ранения. Ответственность за двойной теракт на себя взяло "Исламское государство".