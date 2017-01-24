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В Астане завершилась встреча по межсирийскому урегулированию
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24 Января 2017 19:03

В Астане завершилась встреча по межсирийскому урегулированию

По итогам конференции страны - гаранты перемирия - Россия, Иран и Турция - подписали документ о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.

Также Россия, Иран и Турция договорились о дальнейшем сотрудничестве при содействии ООН на платформе Астаны. Очередная встреча по урегулированию сирийского кризиса запланирована уже на следующей неделе. Глава делегации правительства Сирии отметил, что в ходе двухдневных переговоров были достигнуты конкретные результаты, направленные на спасение арабской республики. В свою очередь оппозиция осталась недовольна итогами конференции и представила ООН свою версию механизма прекращения огня. Ее должны передать сирийскому правительству.

  

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