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В Астане второй день работы международной конференции по Сирии
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24 Января 2017 12:04

В Астане второй день работы международной конференции по Сирии

Ожидается, что сегодня стороны примут итоговый документ. Предстоит согласовать контроль за режимом перемирия по всей арабской республике. Между тем, поступают сообщения, что представители сирийской оппозиции готовят отдельное от стран-гарантов (России, Турции и Ирана) заявление, а также отказываются обсуждать политическое урегулирование конфликта в арабской республике. Известно, что большая часть переговоров проходила в формате непрямых контактов, то есть конфликтующие стороны общались через посредников.

  

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