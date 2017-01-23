В Астане второй день работы международной конференции по Сирии

24 Января 2017 12:04

Ожидается, что сегодня стороны примут итоговый документ. Предстоит согласовать контроль за режимом перемирия по всей арабской республике. Между тем, поступают сообщения, что представители сирийской оппозиции готовят отдельное от стран-гарантов (России, Турции и Ирана) заявление, а также отказываются обсуждать политическое урегулирование конфликта в арабской республике. Известно, что большая часть переговоров проходила в формате непрямых контактов, то есть конфликтующие стороны общались через посредников.