В Астане проходит новый раунд переговоров по Сирии

3 Мая 2017 12:07

На двухдневную встречу в закрытом формате прибыли все участники процесса. Это делегации стран-гарантов (Россия, Турция и Иран), представители правительства Сирии и вооруженная оппозиция, а также спецпосланник Генсека ООН Стаффан де Мистура. США впервые в качестве главы делегации направили помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока. В ходе дискуссий ключевое значение имеют вопросы, касающиеся обеспечения режима прекращения боевых действий, доставки гуманитарных грузов и создания условий для политического процесса. На завтра запланировано пленарное заседание, по итогам которого состоится пресс-конференция.