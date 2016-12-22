В американском Арканзасе разыскивают стрелка

19 Декабря 2016 08:07

Бабушка с трехлетним внуком направлялись за покупками, у знака остановки машина замедлила движение, что вызвало гнев ехавшего позади водителя. Он вышел и несколько раз выстрелил. Женщина успела спастись, а вот ребенок скончался в больнице.